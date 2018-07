Incendi Abruzzo | ok dalla Regione all’utilizzo dell’elicottero

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) La Giunta regionale d’, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Protezione civile, Nicola Cavaliere, ha autorizzato l’uso di un elicottero per la lotta agli. “L’ausilio del mezzo aereo – spiega il presidente della, Donato Toma – costituisce un valore aggiunto per le squadre a terra che permetterà la riduzione dei tempi di intervento per lo spegnimento, aumentando l’efficienza e la tempestività della macchina organizzativa a tutela del patrimonio forestale regionale. L’anto boschivo è una delle priorità della Protezione civile regionale nel periodo estivo. Il lavoro di squadra e la proficua collaborazione tra, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Carabinieri forestali rendono ancora più efficaci le attività programmate. Il Centro di coordinamento di tutte le attività di ...