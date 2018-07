In meno di due mesi Iliad ha raccolto un milione di utenti in Italia Ne abbiamo parlato

Suicidi in Gran Bretagna : anche i due amici d’infanzia dopo l’ex miss e il fidanzato. 4 casi in meno di un mese : Quello che è accaduto a Blyth, piccola cittadina inglese, sembra la trama di una serie tv: quattro giovani amici di infanzia sono morti Suicidi a meno di un mese l’uno dall’altro. A legare le loro vite non solo l’affetto reciproco, ma anche la depressione, che li ha impedito di affrontare il dolore della perdita, “tutti risucchiati nel nulla da un male oscuro dell’anima”, ha spiegato la fidanzata di uno di loro. Tutto è iniziato con la morte di ...

Crollano le nascite in Italia anche tra gli immigrati : meno di due figli a coppia : E' calo delle nascite anche per le coppie di immigrati . La media è stata di meno di 2 figli a coppia negli ultimi 10 anni. Un dato in controtendenza rispetto al passato e che sembra andare nella ...

Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan : In due separati eventi elettorali in vista delle elezioni, tra dieci giorni: nel più grave un kamikaze ha ucciso 123 persone The post Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan appeared first on Il Post.

Thailandia - cominciate le operazioni di recupero dei ragazzi : dureranno almeno due giorni : La cronaca dell'inviata @LTangherlini pic.twitter.com/PmbGXh2glV " Rainews, @RaiNews, 8 luglio 2018 Secondo le previsioni, il primo ragazzino dovrebbe essere recuperato stasera intorno alle 21.00, le ...

Somalia - due esplosioni a Mogadiscio : almeno 10 morti | : Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo estremista islamico al-Shabaab, collegato ad al Qaeda. La prima autobomba è esplosa davanti al ministero degli Interni della capitale, mentre la seconda ...

Due barche di turisti si sono ribaltate a Phuket - in Thailandia : ci sono almeno 7 dispersi : Due barche di turisti si sono ribaltate a Phuket, in Thailandia, e ci sono almeno 7 dispersi. Per il momento i due incidenti non sembrano collegati. La polizia thailandese ha detto che 90 persone sono state soccorse, ma si stima The post Due barche di turisti si sono ribaltate a Phuket, in Thailandia: ci sono almeno 7 dispersi appeared first on Il Post.

Mancano meno di due settimane al Prime Day di Amazon : Tra il 16 e il 17 luglio, per 36 ore, tantissimi prodotti saranno in sconto per gli abbonati di Amazon Prime The post Mancano meno di due settimane al Prime Day di Amazon appeared first on Il Post.

Vulcano Kilauea - almeno due fessure rimangono attive : sale il numero delle case distrutte [GALLERY] : 1/12 ...

San Benedetto : nuovo ritiro delle bottiglie da due litri per cattivo odore. L'azienda : «Fenomeno naturale» : Due richiami nel giro di pochi giorni.L'acqua San Benedetto dopo il ritiro di alcune bottigliette da mezzo litro per "presenza superiore al consentito di idrocarburici" ora...

Ragusa : massacra di botte anziano che aveva riconosciuto due ladre - arrestato rumeno : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - aveva massacrato di botte in mezzo alla strada un anziano di 86 anni, reo di aver riconosciuto e indicato ai carabinieri le due donne dell'est europeo che qualche ora prima lo avevano derubato al mercato settimanale di Modica (Ragusa). I carabinieri sono riusciti a ide

Austria - deraglia un treno : almeno due feriti gravi : Un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato questa mattina in Austria.Intorno alle 7.15, due dei tre vagoni di cui era composto il convoglio si sono capovolti. L'incidente, secondo quanto ha riferito la radio Antenne Salzburgquesta, è avvenuto nel distretto Austriaco di St. Pölten Land, nel Comune di Gerersdorf, sulla linea che porta a St. Pölten.A bordo del treno viaggiavano circa 80 persone, tra le quali molti bambini, che stavano ...

Austria - treno deragliato : almeno due feriti gravi. Due vagoni capovolti - a bordo molti bambini : Un treno che trasportava circa 80 persone, tra cui molti bambini, è deragliato mentre viaggiava verso la città Austriaca di St. Poelten. almeno due persone sono rimaste gravemente ferite, anche se alcuni siti locali parlano di tre. La polizia ha spiegato che due delle tre carrozze del convoglio si sono capovolte intorno alle 7:15 prima del ponte Pielach di Voellerndorf, in Bassa Austria. I media locali parlano anche di altre 26 persone soccorse ...

Dopo XXXTentacion - Jimmy Wopo. Due rapper assassinati in meno di 24 ore : A meno di ventiquattrore dall’assassinio di XXXTentacion è arrivata la notizia di un altro rapper ucciso a colpi di pistola, stavolta a Pittsburg. Si tratta di Jimmy Wopo, artista emergente della scena statunitense, di soli 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’uomo si trovava in auto con un amico quando qualcuno ha aperto il fuoco: Jimmy è morto, mentre l’altro uomo è stato ferito. Una dinamica che ricorda ...