In arrivo l’eclissi totale più lunga del secolo | 103 minuti di Luna rossa

In arrivo l’eclissi di Luna più lunga del secolo : il satellite diventerà rosso sangue - la ISS e tanti pianeti visibili a occhio nudo : Venerdì 27 luglio 2018, con ben 103 minuti di totalità, si potrà assistere all’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo: l’evento astronomico si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna. Durante l’eclissi di fine luglio il nostro satellite si troverà in prossimità dell’apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila km: in ...