Improcedibilità per il caso Chievo

Caso Chievo Verona - “Improcedibilità” nei confronti del club per il caso delle plusvalenze fittizie : la situazione : Chievo Verona, il processo per le plusvalenze fittizie si chiude in un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti del club: la palla passa alla Procura Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla ...

