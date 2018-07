Ilva | Palombella | Uilm | Futuro sempre più incerto | s' aggrava quadro

Ilva : Palombella - no accordi bilateriali - urge confronto con zero esuberi : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Prendiamo atto che in data odierna Arcelor Mittal ha informato i commissari di aver accettato tutte le richieste di ulteriori impegni sul piano ambientale di Ilva e migliorato le condizioni sui livelli occupazionali. Diventa indispensabile a questo punto, prima del giudizio del Governo, conoscere le proposte formulate da Mittal”. A dichiararlo è il segretario generale della Uilm, Rocco ...

Ilva - Palombella (Uilm) : “Il tempo è scaduto”. Di Maio : “Tutelare lavoratori e tarantini” : Prima che a salire sul palco del congresso della Uil in corso a Roma salisse il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio è Rocco Palombella, segretario generale Uilm a prendere la parola e il suo applaudito intervento è incentrato sull’Ilva: “Ministro siamo ormai in una situazione di tempo scaduto“. Di Maio: “Questa è una questione rinviata per sei anni e trascurata per venti. Io ce la metterò ...