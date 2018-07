: Di Maio ha annunciato ora che andrà avanti con procedimento per arrivare all’annullamento della gara ILVA ma che do… - CarloCalenda : Di Maio ha annunciato ora che andrà avanti con procedimento per arrivare all’annullamento della gara ILVA ma che do… - fattoquotidiano : Ilva, Di Maio avvia il procedimento per l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione ad ArcelorMittal - CarloCalenda : No e ti dico perché. È normale che Di Maio conosca meno bene di me il Ministero. Lui c’è stato 50 giorni io 5 anni.… -

"La procedura disulla regolarità dellaper la cessione dell'ad Arcelor Mittal sta andando avanti". Così il ministro del Lavoro, Di, ai vertici del gruppo angloindiano che ha chiesto di presentare la proposta migliorativa a tutte le parti interessate, compresi i sindacati. "Sono percorsi che vanno avanti in parallelo-ha aggiunto-dobbiamo essere preparati a tutte e due le evenienze: è la legge che ci dirà se ritirare la procedura in autotutela oppure no". E convoca il tavolo interistituzionale.(Di mercoledì 25 luglio 2018)