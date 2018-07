Ilva | Palombella | futuro sempre più incerto | zero esuberi o niente accordo

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Luigi Di Maio e i vertici di AM InvestCo non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda dell’, se non ulteriori incertezze che non fanno che aggravare la situazione”. A dichiararlo il segretario generale della Uilm, Rocco, che, commentando l’esito dell’incontro tra il ministro Di Maio e ArcelorMittal, ribadisce la posizione del sindacato: “o non firmeremo accordi”. “Pur non conoscendo ancora i contenuti delle nuove proposte migliorative sul piano ambientale siamo certi che su questo punto siano stati fatti dei passi in avanti; tuttavia, dall’incontro odierno – dice– ci saremmo aspettati un percorso certo e definito sulla strada da seguire per riuscire ad arrivare a una ...