Ilva | ora Di Maio minaccia di far saltare la vendita

Se Ilva sarà un parco acquatico ora può deciderlo solo Di Maio : Roma. Dopo settimane di pressioni da parte del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , ArcelorMittal ha comunicato di accettare “tutte le richieste sostanziali e ulteriori impegni” del governo riguardo all’affitto degli impianti dell’ Ilva per potere subentrare nella gestione rapidamente.

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...