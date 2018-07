Ilva | ArcelorMittal non convince Di Maio Il ministro tiene in piedi il doppio binario e

Ilva - Di Maio : “Controproposta di ArcelorMittal? Ci sono passi avanti sull’ambiente - non per l’occupazione” : Dopo un’ora e mezza d’incontro tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio incontra brevemente i giornalisti nella sede del Ministero del Lavoro per un giudizio sull’offerta migliorativa del gruppo ArcelorMittal per l’acquisizione dell’Ilva: “passi avanti sul piano ambientale, mentre sul piano occupazione (10.100 posti di lavoro assicurati contro i 13.700 attuali) siamo ancora in una ...

Ilva : ArcelorMittal accetta tutte le richieste dei commissari : Questa mattina ArcelorMittal, il colosso industriale che opera nel settore dell'acciaio, ha diffuso una nota per informare i commissari straordinari dell'Ilva di essere disposto ad accettare "tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017" e ha anche aggiunto di confidare nel fatto che "questi impegni aggiuntivi evidenzino" al governo "il suo pieno impegno per una ...

Ilva - ArcelorMittal ai commissari straordinari : ‘Aumentiamo gli impegni su occupati e tutela dell’ambiente’ : Dopo i rilievi dell’Anac sulle criticità nella procedura di assegnazione dell’Ilva alla cordata Marcegaglia–ArcelorMittal, il gruppo anglo-indiano è pronto a migliorare la propria offerta come richiesto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio. Che ha accusato il predecessore Carlo Calenda di aver fatto “un pasticcio“. In una nota diffusa martedì mattina si legge che ArcelorMittal ha informato i ...

