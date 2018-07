Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del

Vitalizi - l’appello del M5s a Casellati : “Dobbiamo tagliarli al senato prima della pausa estiva” : Il MoVimento 5 Stelle torna a chiedere alla presidente del Senato Casellati di procedere con il taglio dei Vitalizi "prima della pausa estiva". Intanto Pier Ferdinando Casini rivolge un appello all'ufficio di presidenza della Camera chiedendo di non tagliare il Vitalizi di Franco Grillini: "È a repentaglio il bisogno di cure di un ex parlamentare affetto da un tumore".Continua a leggere

Rai - Alberto Barachini eletto presidente della Commissione di Vigilanza/ Chi è l'ex giornalista e senatore FI : Alberto Barachini di Forza Italia è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza dopo due fumate nere e spuntando sulla "collega" Annagrazia Calabria.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:04:00 GMT)

Vitalizi - ok della Camera al taglio Ora la battaglia 5S va in senato Di Maio : "I ricorsi non preoccupano" : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I si' sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi Segui su affaritaliani.it

Bruno - Upi - al senato per la presentazione della XXVI edizione del Peperoncino Festival : 'Diamante è diventata testimonial della Calabria positiva e laboriosa nel mondo - ha affermato il presidente Bruno intervenendo al Senato nel corso della conferenza stampa - grazie ad un evento che ...

Marcello Dell'Utri scarcerato : differimento della pena/ Roma - l'ex senatore di Forza Italia ai domiciliari : Marcello Dell'Utri scarcerato: differimento della pena per l'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, andrà ai domiciliari. Ultime notizie, la decisione del Tribunale di sorveglianza(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:29:00 GMT)

Marcello Dell'Utri sarà scarcerato : differimento della pena per l'ex senatore : Secondo la decisione dei giudici di piazzale Clodio la pena per l'ex senatore di Forza Italia viene 'differità e con tutta probabilità lascerà il carcere domani. L'istanza sulla base della quale i ...

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Vitalizi - dietro la frenata del senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Foggia Calcio : in attesa della sentenza - i rossoneri vengono premiati in senato : Il Foggia Calcio continua a vivere momenti di attesa in quanto la pubblicazione della sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio circa il deferimento per i pugliesi e 37 soggetti tra dirigenti, tecnici e calciatori, prevista inizialmente per l'inizio di questa settimana, sarà rimandata presumibilmente tra giovedì e venerdì. Nonostante questa situazione di stand-by, non ci sarà alcun problema ...

Razzi Vostri : salvate l’ex senatore - ostaggio della propria parodia : Razzi Vostri salvate il senatore Antonio Razzi. Non abbandonatelo a se stesso e all’horror vacui della mancata ricandidatura in Parlamento. Non lasciatelo in balìa della sua stessa caricatura, quella che – nostro malgrado – negli ultimi anni l’ha reso un personaggio macchiettistico, un arcitaliano col vitalizio. E che ora gli ha permesso di approdare in tv, senza che nessuno ne avvertisse la necessità. Razzi Vostri, la ...

Razzi Vostri - i tristi 'effetti di Crozza' sul senatore : l'intro di Raimondo dà il senso della tragicommedia : ...

Def - via libera dalle Camere : il senato approva la risoluzione della maggioranza : Il ministro dell'economia Giovanni Tria , parlando di Def, ha spiegato che «il consolidamento di bilancio è condizione necessaria per mantenere la fiducia dei mercati finanziari, imprescindibile per ...

Psichiatria : il 2019 l’anno della salute mentale - disegno di legge al senato : Il 2019 “Anno della salute mentale“: lo propone un disegno di legge depositato al Senato dal Pd (prima firmataria Vanna Iori), sottoscritto da altri Senatori dem e da alcuni M5S (Fabrizio Trentacoste) e Fdi (Isabella Rauti). L’iniziativa trae spunto dalla ricorrenza connessa alla legge Basaglia, che nel 1978 portò al superamento dei manicomi. Il ddl punta ad un’iniziativa di carattere culturale e sociale come ...