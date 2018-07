Il Regno Unito si scopre debole | aumento record della povertà dal 1988 

Foreign fighter. Il Regno Unito non si oppone alla pena di morte : Il Regno Unito è pronto a estradare due presunti terroristi dell’Isis negli Usa, nonostante rischino la pena di morte o di finire a Guantanamo. In una lettera inviata al Procuratore generale statunitense Jeff Sessions, il ministro dell’Interno Sajid Javid ha assicurato che Londra non chiederà garanzie che i due, cittadini britannici, non vengano gi...

Caldo record nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Regno Unito : le incertezze sulla Brexit si moltiplicano : La delicata questione della Brexit hascosso ancora i mercati e la politica durante l'ultima settimana. Il percorsodell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea entro il prossimo 29 marzo2019 appare ancora oggi poco chiaro e carico di incertezze sia politiche, ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente agli antibiotici/ Allarme nel Regno Unito : ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Perché oggi i meridionali scappano nel Regno Unito? : Nell'ultimo decennio il fenomeno dell'emigrazione italiana si è notevolmente acuito. Non mancano i meridionali che scelgono in particolare l'Uk.

Quando la Polonia fu tradita dal Regno Unito : Esatto: Pilecki è l'unico uomo al mondo ad essere entrato volontariamente nei campi di concentramento nazisti. L'anno dopo riuscì a far uscire dal campo un suo rapporto su quanto avveniva ad ...

Brexit - Ue e Regno Unito pronti a “intensificare” i negoziati : Brexit: tutti pronti accelerare i tempi. Il divorzio tra Londra e Bruxelles ingrana la marcia con lo scopo di "intesificare" i colloqui sulla spinosa questione della Brexit.La preoccupazione dell"Unione europea (Ue) è aumentata soprattutto dopo le recenti turbolenze che il governo di Theresa May ha dovuto affrontare, da ultima le dimissioni risalenti a pochi giorni fa del ministro degli esteri Boris Johnson. Il terremoto politico in casa Regno ...

Regno Unito - a giugno vendite al dettaglio deludenti : Teleborsa, - A giugno i consumi nel Regno Unito deludono le aspettative degli analisti. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di giugno, le vendite al dettaglio espresse in volume, ...

Regno Unito - a giugno vendite al dettaglio deludenti : A giugno i consumi nel Regno Unito deludono le aspettative degli analisti. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di giugno, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base ...

Regno Unito - prezzi produzione in salita a giugno : Accelerano i prezzi alla produzione nel mese di giugno. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, ONS,, l'indice dei prezzi alla produzione, output, è salito del 3,1% annuo rispetto al +3% di maggio, ...

Regno Unito - rallenta la crescita dei prezzi delle case : Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro a giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel ...

Regno Unito - inflazione sotto le stime a giugno : Si attesta al 2,4% annuo l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l'Office for National Statistics, ONS,, spiegando che i prezzi, nel mese di giugno, restano allo stesso livello registrato a maggio. Il ...

Il Regno Unito ha un problema con la fiducia - proprio ora che l'unica alternativa è fidarsi : ... prima critica e poi dice che è stato tutto un malinteso, il solito format che il presidente americano propina ai suoi alleati in giro per il mondo. Ma per il Regno Unito dai nervi a fior di pelle ...

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...