Il presidente della Federbasket Petrucci e il progetto Universiadi | ' Una Luiss

Argentina - presidente della federcalcio : 'Messi giocherò ancora in nazionale' : Lionel Messi continuerà a giocare per la nazionale Argentina, una volta che sarà definito ad agosto il nuovo allenatore. Lo ha confidato il presidente della federcalcio Argentina , AFA, , Claudio ...

Ecomuseo della Pietra da Cantoni - Bisoffi nuovo presidente : Veronese, 64 anni, in pensione, è stato direttore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria di Roma. È stato, dal '95 al 2004, anche direttore della Pioppicoltura. ...

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

F1 : Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto - Louis Camilleri nuovo CEO : Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già ...

Marchionne - il CdA della Ferrari vicino all’ex presidente : “grati per lo straordinario lavoro svolto in questi anni” : Il Consiglio di Amministrazione della Ferrari ha inviato un toccante messaggio a Sergio Marchionne, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore ”Il consiglio di amministrazione di Ferrari, riunitosi oggi, ha appreso con profonda tristezza che il presidente e amministratore delegato, Sergio Marchionne, non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Il consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato ...

Mdp - prezioso lavoro del presidente della Commissione Antindrangheta : Art.1MDP esprime grande apprezzamento per il prezioso lavoro che sta portando avanti Arturo Bova nella qualità di Presidente della Commissione Antindrangheta. Giorno dopo giorno, con un'azione ...

Milan - nasce il nuovo cda : addio a Fassone - Scaroni 27° presidente della storia : nuovo CDA- Come riportato dal “live” di “SportMediaset“, è in corso la riunione svolta in casa Milan. nasce il nuovo cda rossonero: confermato l’addio di Fassone, il quale è stato rimosso dal suo incarico. Termina il suo rapporto fiduciario con il club rossonero. Detto questo, come si legge, sarà Paolo Scaroni il 27° presidente della […] L'articolo Milan, nasce il nuovo cda: addio a Fassone, Scaroni 27° ...

Spunta Audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, l'avvocato Cohen imbarazza il Presidente Usa. Giuliani, "Audio vero, ma mai stata pagata la donna"

Audio Trump su soldi a modella di Playboy/ Avvocato Cohen ‘imbarazza’ il presidente : Giuliani - “mai pagata” : Spunta Audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, l'Avvocato Cohen imbarazza il Presidente Usa. Giuliani, "Audio vero, ma mai stata pagata la donna"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Basilicata - il presidente della Regione Marcello Pittella resta ai domiciliari. Il Riesame respinge la richiesta dei legali : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, resta ai domiciliari: questa la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza che ha respinto la richiesta di remissione in libertà presentata dai suoi legali, Emilio Nicola Buccico e Donatello Cimadomo. Il governatore si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Lauria (Potenza) dallo scorso 6 luglio, con le accuse di falso e abuso d’ufficio. Pittella non si è dimesso, ma ...

Stati Uniti : Casa Bianca chiarisce - presidente Trump rispetta l'indipendenza della Fed : Il presidente americano, Donald Trump, rispetta l'indipendenza della Fed. È quanto ha precisato la Casa Bianca in una nota dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Trump nel corso di un'...

Israele diventa "Stato Nazione del popolo ebraico"/ Ultime notizie - il presidente della Repubblica contrario : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-Nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:03:00 GMT)

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...