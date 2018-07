Il papà riprende a studiare e si laurea “al posto” del figlio | ucciso a 11 anni da un

fanpage

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Flavio avrebbe sicuramente studiato se un proiettile, sparato per sbaglio da un amico, non lo avessea 11a Villafranca d’Asti. Suo padre Pierluigi Rossi a 60si èto in Giurisprudenza “aldelscomparso che ora avrebbe quasi ventitré. “Flavio, per sempre luce nella nostra vita”, la dedica sulla prima pagina della tesi.