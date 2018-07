Il museo semisommerso per salvaguardare l’ecosistema marino

wired

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Unnelle acque delle Maldive per lanciare l’allarme contro gli effetti del riscaldamento globale edegli oceani. Questo rappresenta The Sculpture Coralarium, una galleria d’arte calata a metà nelle acque dell’Oceano Indiano realizzata da Jason deCaires Taylor, artista inglese da anni attivo nella creazione di opere acquatiche con lo scopo di agevolare la formazione di nuove barriere coralline. Il cubo in acciaio inossidabile e cemento pesa 20 tonnellate, è alto sei metri (metà dei quali sono immersi in acqua, quando c’è bassa marea) e resiste all’acqua salata. Visibili i molti grandi fori utili per facilitare il passaggio dei pesci e dell’acqua, elemento cruciale che permetterà alle specie marine di colonizzare la struttura per andare a formare, nel tempo, una barriera corallina artificiale. L’opera è composta da 14 sculture, alcune ...