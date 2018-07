Il monito di Atene | i ritardi di Napoli e del Paese

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018)chiama. Lo scorso anno, tra il 2 e l'11 luglio, a incendiarsi fu la "montagna". Un'area gigantesca attorno alla cintura dei comuni vesuviani che mando' in fumo decine e decine di ettari di territorio.Scomparvero qualcosa come due volte Hyde Park, 4 volte Central Park, dieci volte Villa Pamphili. Allora usai il termine: si tratta dell'11 settembre della Campania. Una definizione un po' apocalittica che descriveva tuttavia un disastro ambientale senza precedenti, la cui mano era chiaramente umana. Incontrai operatori turistici, agricoltori, cittadini che avevano perso tutto.La siccità estrema che aveva caratterizzato il Mezzogiorno in quelle settimane aveva fatto molto, modificato il paesaggio rendendolo arido come non mai, irriconoscibile. Gli incendi furono chiaramente di natura dolosa: la causa ancora ignota, ma scatenata sicuramente da quella zona grigia al confine ...