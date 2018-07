IL MONDIALE DEI RICERCATI Europol e la caccia ai latitanti con l' aiuto del web

In Danimarca il congresso MONDIALE DEI “Babbo Natale” : Babbo Natale si aggira anche a luglio. Almeno dalle parti della Danimarca. E addirittura con un congresso dedicato proprio alla sua ‘categoria’. Anche quest’anno, infatti, ‘Babbi‘, ma anche ‘Mamme‘, Natale da tutto il mondo si riuniranno a Copenaghen per il World Santa Claus Congress (Wscc), il più antico raduno mondiale di Santa Claus. Il singolare congresso, alla sua sessantunesima edizione, si svolge nella ...

Badminton - il ranking MONDIALE aggiornato : 20 luglio 2018. Le classifiche alla vigilia dei Mondiali : A pochi giorni dalla rassegna iridata individuale, non si registrano grossi spostamenti nei ranking Mondiali del Badminton. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo nelle varie specialità e come si piazzano gli italiani nelle cinque graduatorie. SINGOLARE MASCHILE Il campione d’Europa, il danese Viktor Axelsen, è sempre più primo nella classifica mondiale. Rosario Maddaloni, unico azzurro tra i 100, si attesta alla piazza ...

Il simbolo dei telecronisti italiani - Fabio Caressa - intervista il mito della vela MONDIALE - Denis Conner - venerdì al Waterfront di Porto ... : Waterfront è il luogo ideale dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l'intera serata assistendo a uno degli spettacoli del programma estivo. Scarica l'articolo in formato PDF

Russia 2018 - il MONDIALE è diventato un Giardino dell'Eden : Hazard guida la rosa dei protagonisti : MOSCA L'hanno nominato secondo migliore giocatore del Mondiale, ma forse il più bravo è stato lui. Edwin Hazard non ha sbagliato una partita: record di dribbling, sempre utili a creare superiorità ...

Francia - incidenti e saccheggi : evacuati Champs-Élysées dopo la festa MONDIALE| Folla in strada | Pagelle dei campioni | I siti stranieri : Poco prima di mezzanotte, la prefettura ha deciso di sgomberare quella che i parigini definiscono il «più bel viale del mondo», incluso con l'uso di idranti. incidenti, scontri e lacrimogeni anche ...

Manny Pacquiao - sei leggenda! Matthysse al tappetto dopo 9 anni : ‘Pac-Man’ Campione MONDIALE DEI pesi welter WBA : Manny Pacquiao firma la sua 60ª vittoria da pro in carriera: il pugile filippino torna sul ring dopo una lunga assenza e batte Lucas Matthyss, laureandosi Campione Mondiale dei pesi welter WBA “Non sono ancora finito, sono ancora qui. Sono tornato alla boxe“. Poche e semplici parole per descrivere qualcosa di straordinario. Alla soglia dei 40 anni, da compiere a dicembre, dopo una lunga pausa dalla boxe professionistica per ...

ISTAT - in forte aumento il commercio MONDIALE DEI beni : Teleborsa, - Nel 2017, il commercio mondiale di beni, misurato in dollari ed espresso a prezzi correnti, è in forte aumento rispetto al 2016, +10,6%, dopo due anni di continue flessioni . E' quanto ...

F1 - MONDIALE 2018 : la Ferrari dei piccoli passi ha sorpreso la Mercedes a Silverstone. Questo è il segreto per vincere : E’ stato un duro colpo quello inferto dalla Ferrari alla Mercedes, nell’ultimo GP di Gran Bretagna, a Silverstone. In uno dei feudi delle Frecce d’Argento, che vantavano cinque successi consecutivi (2013-2017), la Rossa ha centrato il successo con Sebastian Vettel ed ha completato l’opera con il podio (terzo posto) di Kimi Raikkonen. Nel “panino rosso” un Lewis Hamilton amareggiato per l’esito della ...

Una Premier…MONDIALE : il 43% dei semifinalisti gioca in Inghilterra : La Premier League domina anche al Mondiale: nelle quattro nazionali semifinaliste il 43% dei giocatori arriva dal campionato inglese. L'articolo Una Premier…Mondiale: il 43% dei semifinalisti gioca in Inghilterra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il mondo dei narcos - i segreti del narcotraffico MONDIALE in una serie di doc presentati da Saviano. L’anticipazione : Dopo Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni criminali attraverso le vite di alcuni dei boss più potenti – Roberto Saviano torna sul Novedi con “Il mondo dei narcos” (lunedì 9 e 16 luglio alle 21:25). Saviano introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le ...

MotoGP - MONDIALE 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la Svezia per inseguire il grande sogno MONDIALE [FOTO e TABELLONE] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

7 luglio - giornata MONDIALE del cioccolato - trattamenti benessere a base del cibo degli dei : Il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato, che fortunatamente quest’anno cade di sabato! Un ottimo motivo per non limitarsi a festeggiare con una tavoletta in più… ma dedicandosi qualche profumatissimo trattamento di benessere. Il “cibo degli dei” è infatti anche un piacere per la pelle. E uno dei rimedi naturali più utilizzati nei trattamenti di bellezza, per la sua carica di antiossidanti che mantengono l’epidermide elastica, la ...