Il grande sciopero di Ryanair | tra oggi e domani

Sciopero Ryanair - il 25 e 26 luglio il più grande stop nella storia della compagnia : Lo Sciopero dei lavoratori Ryanair indetto in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. Secondo Filt Cgil e Uil trasporti, l'azienda non vuole un contratto collettivo non riconosce i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e continua a utilizzare personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno e una giungla di regole.Continua a leggere

Il grande sciopero dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio : Saranno tre giorni complicati per viaggiare: riguarderà aerei, autostrade e treni di Trenitalia, Trenord e Italo The post Il grande sciopero dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio appeared first on Il Post.