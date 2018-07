Il giudizio della Cgil su Marchionne : Roma, 25 lug., askanews, - Sergio Marchionne ha salvato una Fiat 'morente' ma 'non ha saputo nè voluto indirizzare l'azienda che guidava al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei ...

Fca in Borsa - i titoli della Galassia in recupero/ A Piazza Affari conta anche il giudizio di S&P : Fca in Borsa, i titoli della Galassia Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il recupero a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:52:00 GMT)

"STUPRATORE AI DOMICILIARI DALLA BOLDRINI"/ Sindaco della Lega rinviato a giudizio : Sindaco leghista rinviato a giudizio: aveva diffamato su Facebook l'ex Presidente della Camera chiedendo i DOMICILIARI in casa della Boldrini per uno stupratore(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:53:00 GMT)

La prima notte del giudizio - quarto episodio della saga horror arriva in sala il 5 luglio : Ancora una notte per sfogare gli istinti omicidi dell’intera America. La prima notte del giudizio esce nelle sale italiane il 5 luglio 2018. quarto episodio della saga horror ideata e prodotta nel 2013 dalla Blumhouse di Jason Blum, il film diretto da Gerard McMurray è il prequel dei tre titoli precedenti: Dopo La notte del giudizio (2013), Anarchia – La notte del giudizio (2014), La notte del giudizio – Election year (2016). Al centro del ...

Scoperto il “pregiudizio della percezione” : ecco come il cervello “ansioso” spesso esagera nel valutare i rischi : Una ricerca della Harvard University, della University of Virginia, della Dartmouth University di Hanover e della New York University, pubblicata su “Science”, si è soffermata sul “pregiudizio della percezione“, che può influenzare una vasta gamma di decisioni importanti. Le persone possono essere ingannate dalle proprie percezioni e spesso gli stimoli pericolosi vengono ingigantiti, anche quando sono minimi. Un team di ...

Disordini di piazza San Carlo - chiesto rinvio a giudizio della sindaca Appendino : La richiesta della procura di Torino sui fatti del giugno 2017. Le ipotesi di reato: disastro, lesioni e omicidio colposo. Si andrà in aula subito dopo l’estate

Torino - chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati per piazza San Carlo : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell’inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L’indagine riguarda le ...

Terremoto Centro Italia - crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Bussetti - neo ministro della Pubblica Istruzione «Noi in giudizio contro i genitori violenti» : Il nuovo ministro: noi parte civile nei processi. Telefonini? «Decide ogni scuola». L’Invalsi «deve restare». Dubbi sul numero chiuso a Medicina: non dobbiamo perdere i ragazzi