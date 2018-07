Il giorno in cui Google Translate lanciò profezie apocalittiche

Caso Parma - è il giorno della sentenza : c’è uno spiraglio a cui il club emiliano si aggrappa : Il Tribunale federale nazionale potrebbe accogliere parzialmente la richiesta della Procura, sanzionando il Parma con alcuni punti di penalizzazione da scontare nella stagione che sta per iniziare E’ arrivato il momento della decisione, il Tribunale federale nazionale deciderà oggi se accogliere le richieste della Procura nei confronti del Parma oppure se graziare il club emiliano. LaPresse – Francesca Soli Il messaggio ...

La strage di via D’Amelio - quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino : C’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri ...

14 luglio 1938 - pubblicato il Manifesto della razza : il giorno in cui l’Italia sprofondò nella vergogna : Ottant'anni fa, il 14 luglio 1938, il nostro Paese sprofondò nella vergogna. Quel giorno, anticipando di poche settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista, fu pubblicato il "Manifesto della razza" che culminava con l'affermazione "gli ebrei non appartengono alla razza italiana".Continua a leggere

Mib in lieve rialzo nel giorno in cui entrano in vigore i dazi Usa su importazioni cinesi : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in lieve rialzo l'ultima seduta settimanale, nel giorno in cui sono entrate in vigore le tariffe statunitensi per USD34,00 miliardi sulle importazioni cinesi. La risposta della Cina...

Tradimento e pentimento - segnatevi questa data : Ficarra e Picone - il giorno in cui Striscia la Notizia... : Più che un 'Tradimento', quella di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è una scappatella. Come riporta Italia Oggi, il duo comico siciliano Ficarra&Picone , che reciterà Le Rane di Aristofane dal 12 ...

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo 'vestito della vendetta' : Carlo quella sera, in televisione, aveva rivelato per la prima volta di aver tradito Diana. Da quel giorno il suo della principessa non fu più lo stesso

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo "vestito della vendetta" : Il 29 giugno 1994 la principessa Diana indossò un abito da cocktail nero attillato e andò all'evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all'Hyde Park di Londra. Era la stessa sera in cui il principe Carlo, in occasione di un'intervista televisiva in prima serata, aveva rivelato che l'aveva tradita con Camilla. Il giorno dopo, Diana, nell'abito nero succinto con le spalle scoperte, firmato dalla ...

29 giugno 1958 - il giorno in cui Pelé si è rivelato al mondo : La storia del calcio si divide in due epoche, prima e dopo Pelé, e il momento del cambiamento ha una data precisa: 29 giugno 1958, sessant’anni fa esatti. Quel giorno il Brasile vince il suo primo campionato del mondo di calcio e l’intero pianeta ha modo di scoprire il talento infinito di un ragazzino di 17 anni e mezzo, Edson Arantes do Nascimento, che già tutti conoscono con il nomignolo di Pelé. La Seleção, che otto anni prima aveva ...

L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi : Beppe Grillo a Roma non lo si vedeva da un po'. Non ci sono spettacoli in programma eppure è nella Capitale da mercoledì e si fermerà ancora. È come se fosse arrivato qui in soccorso del Movimento 5 Stelle e di chi, come Virginia Raggi e Alfonso Bonafede, in questi giorni è stato più esposto ai riflettori e non sempre è riuscito a districarsi bene sul palcoscenico politico-mediatico. È ...

Vitalizi - è il giorno in cui inizia il percorso della riforma. Fraccaro : “Ogni promessa è debito. L’era dei privilegi è finita” : È il giorno del primo passo per il taglio dei Vitalizi. Si apre con l’ufficio di presidenza convocato da Roberto Fico l’iter che porterà alla sforbiciata alle pensioni d’oro degli ex parlamentari per un risparmio che si aggirerà attorno ai 30 milioni l’anno. Lì il presidente della Camera presenta il testo che è stato predisposto – anche grazie al lavoro del numero uno dell’Inps, Tito Boeri – dando il là ...

Il primo giorno in cui le donne hanno potuto guidare in Arabia Saudita : È stato vissuto come un momento storico: in molte sono salite in macchina immediatamente dopo l'abolizione del divieto, a mezzanotte The post Il primo giorno in cui le donne hanno potuto guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Isis - la strage con armi chimiche : ecco tutte le prove - il giorno in cui ci uccideranno : Mentre l' attenzione dei servizi di sicurezza europei è focalizzata sulle minacce indirizzate ai campionati mondiali di calcio in corso in Russia, alcuni fatti di cronaca mostrano come le cellule islamiste si stiano riorganizzando per colpire l' Europa. Una strategia messa a punto evitando gruppi numerosi armati fino ai denti facilmente identificabili e ...

Giornata mondiale del rifugiato - Hasim - siriano : «Sogno il giorno in cui tornerò a casa» : Per partire Hasim aveva preparato poche cose. Qualche maglietta, i suoi libri, un paio di pantaloni. Biglietto aereo in mano, aveva chiuso la porta di casa sua ad Aleppo, in Siria, certo che sarebbe tornato poco dopo. Un bacio veloce ai fratelli e ai genitori, poi in autobus fino all’aeroporto di Damasco. Due ore di aereo per raggiungere un’amica in Italia, prendersi un po’ di tempo mentre il suo Paese si preparava alla guerra. ...

Amici 17 - Maria De Filippi si commuove al ricordo della mamma : « Non c'è giorno in cui non pensi a lei» : Le emozioni per la finale di Amici non sono solo per gli allievi della scuola, ma anche per la padrona di casa . Intervistata da Geppi Cucciari in un momento che doveva essere comico, la De Filippi ha ...