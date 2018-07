Il giorno dopo gli incendi in Grecia

POMIGLIANO - CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO DOPO INCIDENTE/ Ultime notizie - era l'ultimo giorno poi le ferie : POMIGLIANO, CARABINIERE e guardia giurata travolti e uccisi DOPO INCIDENTE. Ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Giordano Mazzocchi e la confessione hot : "Il giorno dopo la scelta di Nilufar..." : In questo periodo i social (ed in particolare Instagram) regalano la possibilità agli utenti iscritti di poter chiedere domande ai loro followers, riscuotendo un ottimo successo della funzione che ha coinvolto anche personaggi come Ignazio Moser, l'ex gieffino infatti ha risposto alle questions dei suoi followers, rilasciando anche qualche dettaglio dal sapore hot sulla relazione con Cecilia Rodriguez.Anche Giordano Mazzocchi, ex ...

Giordano Mazzocchi : 'Dopo la scelta - io e Nilufar abbiamo fatto l'amore tutto il giorno' : Giordano Mazzocchi ha usato i social network per raccontare i dettagli più "piccanti" del primo giorno trascorso con Nilufar Addati dopo la scelta a Uomini e Donne. Interpellato da una fan su cosa hanno fatto lui e la fidanzata quando sono rimasti soli, il ragazzo ha svelato di aver passato un giorno intero in albergo con la compagna e di aver fatto l'amore con lei a lungo. Questi particolari intimi che il romano ha raccontato senza peli sulla ...

Fico al Vasto - bombe il giorno dopo : NAPOLI. A poche ore all'intervento del presidente della Camera, Roberto Fico, a una assemblea di cittadini sul tema della sicurezza, nel quartiere Vasto di Napoli la criminalita' organizzata fa ...

L'UOMO DEL giorno DOPO/ Su Iris il film diretto da Kevin Costner (oggi - 6 luglio 2018) : L'UOMO del GIORNO DOPO, il film in onda su Iris oggi, venerdì 6 luglio 2018. Nel cast: Kevin Costner che ha diretto anche la regia, Will Patton e Larenz Tate. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:06:00 GMT)

Georgette Polizzi : “Contro la sclerosi multipla combatto giorno dopo giorno” : Georgette Polizzi di Temptation Island torna a parlare della sua malattia: “Sto combattendo giorno dopo giorno. Non mollerò mai” Questo è stato un anno piuttosto duro per Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, da un giorno all’altro si è ritrovata a fare i conti con una brutta malattia: la sclerosi multipla. Adesso, però, […] L'articolo Georgette Polizzi: “Contro la sclerosi ...

Populismo e solitudine : l’alba del giorno dopo : In un angolo di casa, su una libreria nascosta, c'è la mia tesi di laurea. Titolo: "Dalla nazionalizzazione alla globalizzazione delle masse". Sottotitolo: "L'alba del giorno dopo".Era il 2000 e avevamo superato indenni il "Millennium bug", la prima leggenda metropolitana complottista del nuovo millennio. Di lì a un anno, avremmo avuto l'11 settembre, la crisi economica, con conseguente contrazione dei mercati internazionali e i ...

Pillola del giorno dopo - se il diritto a comprarla vale meno della coscienza del farmacista : Le premesse di questa storia sono tre: la contraccezione d’emergenza è contraccezione; non esiste una legge che permette di invocare l’obiezione di coscienza per la contraccezione; le farmacie sono dei negozi particolari. Se ti serve la cosiddetta Pillola del giorno dopo, insomma, dovresti poter andare in farmacia (non altrove e questo è un punto importante) e comprarla senza difficoltà. Se sei maggiorenne non serve nemmeno la ricetta. Eppure ...

I buonisti del giorno dopo : Puntuale come la tassa sui rifiuti , anche se a Roma vista la monnezza che c'è in giro sembra che non la paghi nessuno, , ecco rispuntare il ritornello d'inizio estate: stai a vedere che tutto sommato ...

Obiezione a pillola del giorno dopo : Appello conferma assoluzione farmacista : La professionista si era rifiutata di dare il farmaco, dando il via a una vicenda giudiziaria durata 5 anni

Pillola del giorno dopo - assolta la farmacista che si rifiutò di dare il farmaco : La Corte d'Appello di Trieste sulla vicenda di una farmacista di Monfalcone. Esulta l'avvocato, il senatore leghista Simone Pillon

Il Pd dopo le amministrative e i timori sulla trade war. Le notizie del giorno - in breve : Le notizie per cui la Casa Bianca starebbe preparando nuove misure per limitare gli investimenti cinesi nelle tecnologie strategiche americane ha fatto crollare le Borse in tutto il mondo, specie i ...

Farmaci : indagine sulla pillola giorno dopo - mamme più “diffidenti” delle figlie : figlie più aperte alla contraccezione di emergenza di quanto non lo siano le madri. Di fronte al rischio di una possibile gravidanza indesiderata 8 giovani donne italiane su 10 non hanno dubbi: ricorrerebbero alla pillola del giorno dopo. Le mamme invece, forse per l’appartenenza a una cultura più tradizionale, in cui sono ancora presenti una serie di tabu`, hanno atteggiamenti e risposte contraddittorie. Da un lato sono favorevoli alla ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Dopo il primo giorno le impressioni sono positive' : Miglior tempo al mattino, quinto nella classifica combinata dopo le prime due sessioni del Gp di Catalogna. Valentino Rossi può essere contento della sua Yamaha: 'Stamattina abbiamo usato gomme ...