Il giorno dello sciopero Ryanair | 600 voli cancellati Ma i sindacati attaccano l’azienda

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

“Ci dai energia ogni giorno” - studenti donano 1700 euro al bidello per mandarlo in ferie : "Vogliamo ringraziarti per l'energia positiva che ci dai ogni giorno" gli hanno spiegato gli studenti di Bristol in un messaggio dopo aver racimolato la somma con una raccolta fondi online. I soldi serviranno per il viaggio dell'uomo e di sua moglie in Giamaica da dove è emigrato nel 1967.Continua a leggere

Luigi Di Maio propone mezz’ora gratis di internet al giorno per tutti a spese dello Stato : Intervenendo all'internet day-rapporto Agi Censis alla Camera dei deputati, il ministro Luigi Di Maio ha dichiarato: "Tutelare la libertà di internet è tutelare i diritti dei cittadini. Quello che immagino è uno Stato che, per tutelare questi diritti, interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz’ora al giorno a chi non può ancora permettersela".Continua a leggere

SuperEnalotto - è il "gran giorno" dello Stivale Milionario : un milione a 10 fortunati : SuperEnalotto, è il giorno dello "Stivale Milionario": attesa molto alta tra i giocatori. Quella di stasera è un'estrazione eccezionale, nel verso significato del termine. L'estrazione avviene di...

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

Palermo - il giorno di Falcone : approda la Nave della legalità. Fico : "Antimafia priorità dello Stato" : Sbarcati mille studenti. Maria Falcone: "Non abbiamo ancora vinto". Poi il raduno nell'aula bunker. Il procuratore nazionale Cafiero: "I partiti hanno...