Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive

Le stelle del calcio del Football Legends Golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese , alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...

Football Club Frascati (Juniores) : Del Balzo - vogliamo la Coppa Primavera : Roma – Sta per concludersi il primo anno di attività per la Juniores regionale C del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo, dopo un discreto campionato, si sono tuffati nell’avventura della Coppa Primavera. Una competizione studiata dal comitato regionale per tenere impegnate le squadre che non avevano l’impegno della “post-season”. Il gruppo frascatano ha avuto un rendimento molto positivo nel girone di ...