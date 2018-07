Il fiume Lambro si colora di verde | l' Arpa | È stata rilasciata una sostanza

ilgiornale

È salvo Wallace, il cane lupo di 8anni scivolato nel fiume Lambro che rischiava di affogare perché incastrato tra i… Il fiume #Lambro a @ComuneMI diventato verde: colpa della #fluorescina che ha come proprietà quella di imprimere una… Fiume Lambro stamane.

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ilsidi, l'anomalazione delle sue acque sta interessando da ieri sera tutto il territorio di Cologno Monzese (Milano).Questa mattina, infatti, gli abitanti delsi sono svegliati con questa sorpresa che ha messo in allarme tutti. Il corso d'acqua si è trasformato in un sentierofluorescente a causa del rilascio in fognatura, nelle ore notturne, di fluoresceina. La fluorescina è unnte che al contatto con i raggi ultravioletti emette un'intensa fluorescenza di colore giallo-. Ed ecco che l'acqua ha cambiato colore.Dopo l'allarme delle prime ore e dopo la paura di un disastro ambientale, l'Lombardia rassicura i cittadini. "È ancora presente, in alcuni tratti del, unazione anomala che da ieri sera sta interessando il corso d'acqua nel territorio di Cologno Monzese. L'origine dello scarico è già...