: Piccoli #Renzi crescono - IlContiAndrea : Piccoli #Renzi crescono - marcomaioli1 : RT @cjmimun: L' Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' e… - HuffPostItalia : Il figlio di Matteo Renzi verso la serie A: in prova con la Primavera Udinese -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L'potrebbe tesserare Francesco, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze,dell' ex Premier, che da ieri è incon la squadrabianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a diventare capocannoniere. Un risultato che ha comportato la convocazione nella Nazionale under 17 dilettanti e poi le attenzioni dei club professionistici, il Genoa prima di tutti. E poi, appunto, l', sui cui campi del Bruseschi Francesco stando sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore dellaDavid Sassarini, e dei dirigenti bianconeri.Il Messaggero Veneto riporta che inci sono anche Bean Slimanen, danese, e Filippo ...