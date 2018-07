Il deputato velista Mura e il pronostico di Casaleggio sul Parlamento inutile

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Siamo più attenti alla provenienza della rucola che al curriculum di un nostro parlamentare: chi è, cosa ha fatto nella vita, cosa ha intenzione di fare per noi. Intendiamoci: facciamo assai bene a indagare sulla rucola e su ogni altro cibo, a evitare le contraffazioni. Dovremmo, parimenti, avere la stessa voglia di conoscere, almeno per sintesi, chi andiamo a votare. La vicenda dell’onorevole Andrea, ilche si rifiuta di andare inperché troppo preso dal suo amore per la vela, ci dice che ai principi della democrazia rappresentativa siamo abbastanza indifferenti. Non ho alcun dubbio che l’onorevoleabbia avvertito i dirigenti del Movimento Cinquestelle del suo amore immenso per gli abissi. Come non ho alcun dubbio che le migliaia e migliaia di cittadini che hanno votato Cinquestelle abbiano a cuore le sorti dello Stato, che anzi abbiano sofferto per averlo ...