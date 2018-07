Il decreto sulla chiusura dei porti non esiste

Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del “decreto dignità” : Tra le altre cose ha smenTito che la versione di Di Maio sulla "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica dell'INPS, e ha detto che «bisognava almeno sfogliarla per carpirne i contenuti» The post Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del “decreto dignità” appeared first on Il Post.

Le previsioni del ministero : 'Il decreto brucia posti'. E sulla ricerca è allarme : Il decreto 'dignità' ridurrà l'occupazione di 8 mila posti l'anno, oltre 80 mila nei prossimi dieci anni. La stima, nero su bianco, è stata fatta dallo stesso governo, che l'ha inserita nella ...

Le beffe del decreto Dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - risparmi sulla Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere The post Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo appeared first on Il Post.