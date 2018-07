Il crollo di Fca in Borsa e il rinvio dell' incontro tra Trump e Putin

ilfoglio

(Di mercoledì 25 luglio 2018) DALL'ITALIA Il titolo Fca è crollato a Piazza affari. Dopo aver aperto in forte calo è finito in asta di volatilità. Tornato in contrattazione, ha chiuso a -15,5 per cento. Nel giornoa morte di Marchionne, Fca ha annunciato l’azzeramento del debito e ha per la prima volta una liquidità netta