Il comparto del commercio in Italia in territorio positivo | +0 | 83%

Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia - +5 - 35% - : Balzo per il settore Entertainment & media che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX media e riporta una performance del 5,35%. Intanto l' indice del settore media europeo ...

Andamento negativo per il comparto media dell'Italia - -0 - 79% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media che si discosta da un Andamento in lieve salita dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso a quota 10.813,37 in calo di 85,92 punti, ...

Il comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 65% - - notevole balzo in avanti per Eprice : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 140.266,81, in rialzo dello 0,65% ...

Si è mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 35% - - giornata euforica per MARR - +3 - 81% - : Teleborsa, - Mette il turbo il settore vendite al dettaglio Italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Retail, che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,...

Anche il settore energetico può essere oggetto di cyber-attacchi : solo le grandi imprese del comparto si stanno già attrezzando : Il settore energetico non è affatto immune dalle minacce del cyberspazio, il dominio virtuale delle tecnologie ICT. In particolare, la filiera elettrica è attraversata da trasformazioni digitali importanti che moltiplicano il rischio di attacchi di natura informatica: si pensi alla diffusione delle fonti rinnovabili, alla generazione distribuita, alle smart grid, e, più in generale, alla crescente diffusione delle tecnologie digitali a tutti ...

Il comparto del commercio in Italia marcia in positivo - +0 - 92% - : Teleborsa, - Il Settore vendite al dettaglio Italiano si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 135.260,69, e ...

Il comparto media dell'Italia prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso - +1 - 63% - : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il Comparto media dell'Italia che fa anche meglio dell'EURO STOXX media, con un guadagno di 173,21 punti, archiviando la giornata a quota 10.796,55. L'indice ...

Seduta ingessata per il comparto media dell'Italia - +0 - 06% - - giornata euforica per Monrif - +3 - 85% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Entertainment & media a Piazza Affari, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media, che ha esordito a quota 10.473,67,...

Rialzo controllato per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 29% - - brilla Centrale del Latte D'Italia - +1 - 36% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti l'indice del settore alimentare italiano, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Food & Beverage, che mostra un progresso ...

Vola il comparto del commercio in Italia - +1 - 94% - - guizzo positivo per Eprice - +5 - 19% - : Preme sull'acceleratore il settore vendite al dettaglio Italiano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo l' EURO STOXX Retail . Il FTSE Italia Retail ha aperto a quota 133.920,14 con un salto di ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 86% - - giornata da dimenticare per Mediaset - -3 - 65% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso la giornata a quota 10.554,85 con una ...

