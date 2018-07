Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 26% - : Scambi in positivo per l' indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . L' indice del settore alimentare italiano ha ...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...

Il comparto alimentare a Piazza Affari mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 28% - - andamento tentennante per la Doria - +0 - 90% - : Buona tenuta per l' indice del settore alimentare italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 83.767,78, in rialzo ...

Calo per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 22% - - rosso per Campari - -1 - 42% - : Teleborsa, - Calo per l'indice del settore alimentare italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage scivola a ...

Rialzo controllato per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 29% - - brilla Centrale del Latte D'Italia - +1 - 36% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti l'indice del settore alimentare italiano, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Food & Beverage, che mostra un progresso ...

Limature per il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 39% - - scambi al ribasso per Enervit - -3 - 15% - : Teleborsa, - L'Indice del settore alimentare italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage è senza direzione. Il FTSE Italia Food & ...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 38% - : Teleborsa, - Registra una modesta discesa l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...