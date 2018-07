Il caso campi rom Uno spettro per l' Europa | la giustizia creativa

Francia campione del mondo - un dolce deja-vù : da Zidane a Griezmann - da Djorkaeff a Mbappè ed il “caso” Deschamps… : Francia “bi-campione” del mondo dopo il successo del ’98 è arrivata la grande impresa a Russia 2018 grazie al grande talento della rosa transalpina La Francia è campione del mondo per la 2ª volta. A Russia 2018 i Galletti hanno dominato in finale contro la Croazia, vincendo per 4-2 e portando a casa il trofeo più ambito. Essendo, come detto, la seconda vittoria mondiale della Francia, inevitabili i paragoni con la mitica ...