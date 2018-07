Il Canoa Club Napoli | campione d' Italia under 14 all' idroscalo di Milano

sport.ilmattino

: L'album niggas è una delle poche cose belle nate grazie al canoa club - skytonno : L'album niggas è una delle poche cose belle nate grazie al canoa club - giambagib : PisaVespaClub#PremioPartecipazione#Raduno#Ferrara# @ Oasi Canoa Club - ToscanaTweets : Canoa Club, quattro ori ai campionati interregionali di Viareggio - -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) BACOLI. Il14 si è laureatod'alle finali play off che si sono svolte in questi giorni all'di. Per la prima volta nella storia la società ...