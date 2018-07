Il Barcellona si vendica | soffiato Malcom alla Roma

romadailynews

: @diegocatalano77 @MarioGiunta Er Barcellona se vole vendicà. ‘A Uefa deve da indagá. Er Palazzo nun ce vole, damo fastidio. - AlexRicevuto : @diegocatalano77 @MarioGiunta Er Barcellona se vole vendicà. ‘A Uefa deve da indagá. Er Palazzo nun ce vole, damo fastidio. - F4Fake1 : E comunque er #Barcellona se doveva vendicà, non solo pe’ ‘r 3-0, ma pure perché j’avemo fregato #Olsen. -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) A mesi di distanza dclamorosantada, il Barça gioca un brutto tirosocietà giallorossa, battendola sul tempo nell’acquisto del talento brasiliano. Prelevato dal Bordeaux per una cifra intorno ai 41 milioni più bonus, il mancino classe ’97 si accasa aldopo esser stato a un passo d, beffata sul più bello dconcorrenza blaugrana. Anche se lavaluta addirittura la possibilità di fare causa al club francese, sembra più verosimile che Monchi&co. dirigano i loro interessi verso altri giocatori in modo da rendere completa e ancor più competitiva la rosa a disposizione di mister Di Francesco. Già a inizio luglio si era vociferato il nome di Mertens per l’attacco giallorosso, ma sembra che il belga stia bene a Napoli. D’altronde un cambio di casacca per l’attaccante partenopeo sembra piuttosto difficile anche secondo l’opinione di diversi ...