Ida e Riccardo stanno insieme Temptation Island 2018 | le fake news riguardo il falò | ma

Ida E RICCARDO STANNO INSIEME/ Temptation Island 2018 : lei “felice” sui social - i fan in delirio : Dopo il falò di confronto Ida Platano e RICCARDO Guarnieri tornano da Temptation Island più innamorati di pirima. Le prime parole di lei sui social dopo il programma.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Temptation Island : il falò di confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Ieri, 23 luglio 2018, una nuova puntata dello show televisivo Temptation Island è andata in onda su Canale 5. La puntata si è rivelata ricca di colpi di scena e uno di questi ha riguardato la fine del percorso di due concorrenti del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi sono Ida e Riccardo? L'amore tra Ida e Riccardo era sbocciato nel noto programma televisivo "Uomini e donne", creato da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. I due ...

Temptation Island 2018 - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : "La felicità" : La coppia torna sui social e il primo scatto dell'ex dama bresciana è un saluto a tutti che conferma il bel momento che sta vivendo.

Temptation Island 2018 - la terza puntata : l’amore vince tra Riccardo e Ida e la furia di Michael per Lara : Scopriamo cosa è accaduto durante la terza puntata di Temptation Island: il confronto tra Ida e Riccardo, la furia di Michael, la disperazione di Rafaela, la vendetta di Martina e tanto altro...

Ida Platano felice dopo Temptation Island : il commento su Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano felici dopo Temptation Island L’amore ha trionfato nella terza puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha chiuso in positivo l’appuntamento di ieri sera con il reality estivo di Canale5. Il confronto anticipato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha visto infatti ricongiungersi la coppia. La dichiarazione d’amore del cavaliere di Taranto e le parole spese per il figlio di Ida, ...

Temptation Island terza puntata : vince l’amore tra Ida e Riccardo! : Temptation Island è giunto alla terza puntata. I colpi di scena non sono di certo mancati. Ida e Riccardo lasciano il falò di confronto insieme. Raffaela crede che Andrea si sia innamorato della tentatrice. Temptation Island: Ida Platano sempre più vicina a Davide! Lara si allontana sempre di più da Michael! Filippo Bisciglia nella terza puntata di Temptation Island, racconta brevemente ciò che è accaduto nel secondo episodio. Valentina ed ...

Temptation Island - Riccardo e Ida non si mollano. Michael umilia Lara e lei si vendica : A Temptation Island ci hanno preso gusto: i falò di confronto sono annunciati come l'arrivo di Cristiano Ronaldo e poi rimandati alla puntata successiva. Li fanno immaginare, ma non toccare. Un ...

“Sentito?”. Temptation Island - Riccardo abbraccia Ida e lo sussurra piano piano : E come dicevano le anticipazioni, falò anticipato è stato tra Ida e Riccardo, la coppia più ‘famosa’ di questa edizione 2018 di Temptation Island. L’ha richiesto lui, che non ha retto all’ennesimo filmato di lei con il tentatore Davide. Quando l’ha vista vicinissima al single, che le aveva portato dei regali per il figlio Samuele, che ha sfilato con lei mano nella mano e quando ha sentito la promessa ...