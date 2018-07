ICC | stanotte su Sky Sport | Juventus-Bayern | Roma-Tottenham e Milan-Manchester United

digital-news

ICC, stanotte debutta la Juve. Appuntamento ore 1.05 contro il Bayern Monaco

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, SkySerie A diventa SkyInternational Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane:, ...