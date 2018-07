I vaccini non provocano l' autismo | no al risarcimento chiesto da un papà per

I vaccini non provocano l’autismo - la Cassazione rifiuta il risarcimento : “Nessun legame” : Respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dal padre di un bambino autistico, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che non esiste alcun nesso tra le vaccinazioni obbligatorie e l'insorgenza di patologie dello spettro autistico: "Non è configurabile un nesso causale tra la malattia e la vaccinazione".Continua a leggere

vaccini - Cassazione conferma : non c'è nesso con autismo - no a risarcimento : Ancora un 'no' della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da Vaccini. "Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione.I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

vaccini - i numeri sulle reazioni : “8 su 10 non sono gravi” : (Foto: Getty Images) Una fotografia completa di tutte le reazioni avverse associate ai Vaccini è appena stata scattata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che, come ogni anno, nel Rapporto Vaccini 2017, riporta tutte le segnalazioni associate alle vaccinazioni e inviate da operatori sanitari, medici e cittadini. Come negli anni precedenti, nell’80% dei casi si tratta di “reazioni non gravi”, fra cui febbre e ...

In Australia se non vaccini tuo figlio ti tagliano i benefit fiscali : 28 dollari in meno ogni due settimane per ogni figlio non vaccinato: così il governo conta di incentivare le vaccinazioni e aumentare le coperture The post In Australia se non vaccini tuo figlio ti tagliano i benefit fiscali appeared first on Il Post.

vaccini - i dati dell'Aifa sulle reazioni : "Non gravi in 8 casi su dieci" : Nel 2017, dopo la riforma che prevede la profilassi per l'accesso a scuola, le segnalazioni sono aumentate in conseguenza del record di persone vaccinate. Ma si tratta perlopiù di febbre e malesseri temporanei simili a quelli indicati sui foglietti illustrativi. E sono meno...

Difendere i vaccini significa proteggere non solo i nostri figli ma anche la democrazia : Una coraggiosa senatrice del Movimento 5 stelle, Elena Fattori, venerdì mattina, come avrete letto, ha indirizzato una bellissima lettera al ministro della Sanità Giulia Grillo, che come sappiamo, dopo aver annunciato di essere pronta a considerare sufficiente l’autocertificazione delle vaccinazioni

vaccini - con l’autocertificazione si tutelano solo i genitori che non vaccinano i figli : di Andrea Taffi Ho votato il Movimento 5 stelle e l’ho fatto anche perché modificasse i provvedimenti del precedente governo. Quelli sbagliati, però, non quelli giusti. Finora mi era andata bene: la cancellazione della chiamata diretta dei docenti; le regole sui contratti a tempo determinato. Ora, però, le cose sono cambiate. In tema di vaccinazione, la ministra della Salute, Giulia Grillo, dà un piccolo ma decisivo assaggio del suo ...

vaccini - la senatrice M5s alla ministra 'Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio' : Lei per suo figlio non ha avuto scelta. E il tema dei Vaccini lo sente particolarmente, soprattutto in un momento in cui in discussione c'è l'obbligatorietà delle vaccinazioni che, come ha spiegato la ...

vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

vaccini - Ricciardi (ISS) : la copertura non arriva al 96% - il ministro Grillo sbaglia : La copertura vaccinale “è sotto la soglia del 96% di cui parla il ministro Giulia Grillo. Non è un dato esatto, si vede che è stata tradita dall’emozione dell’annuncio di avere tra qualche mese un bambino“: lo ha dichiarato a Radio Capital Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Salute Giulia Grillo che, nell’annunciare l’attesa ...