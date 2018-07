I rapporti tra Russia e Brasile secondo l' ambasciatore russo

Berlusconi sapeva dei rapporti tra Dell’Utri e la mafia : Berlusconi sapeva dei rapporti tra Dell’Utri e la mafia Paolo Borsellino è morto per la Trattativa tra Stato e Cosa nostra, quel dialogo aperto da… L'articolo Berlusconi sapeva dei rapporti tra Dell’Utri e la mafia proviene da Essere-Informati.it.

Casamonica - i rapporti con la ‘ndrangheta e quelli con la banda della Magliana : così il clan familiare si è trasformato in mafia : I contatti con il camorrista “romano” Michele Senese e quelli con l’onnipresente Massimo Carminati. Il vecchio rapporto di zio Vittorio con Enrico Nicoletti, storico cassiere de La banda della Magliana (“er Secco”, per gli amanti di Romanzo Criminale). Soprattutto, i nuovi affari intrapresi con la ‘ndrangheta ed in particolare con Domenico Strangio del clan di San Luca. Ieri come oggi, i Casamonica non sono solo “zingari” strozzini appassionati ...

Mafia : sequestrati noti bar a Palermo - la società 'Mai avuto rapporti con Corona' : Paloermo, 16 lug. (AdnKronos) - Ci sono anche due noti bar di Palermo, Bar Alba di Piazza Don Bosco e il Bar Alba di Mondello, tra i beni sequestrati all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 28 arresti. In carcere anche Giuseppe Corona, ritenuto vicino a

Mafia : sequestrati noti bar a Palermo - la società ‘Mai avuto rapporti con Corona’ : Paloermo, 16 lug. (AdnKronos) – Ci sono anche due noti bar di Palermo, Bar Alba di Piazza Don Bosco e il Bar Alba di Mondello, tra i beni sequestrati all’alba di oggi nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 28 arresti. In carcere anche Giuseppe Corona, ritenuto vicino a Cosa nostra. Mentre per il gestore dei due bar, Giuseppe Tarantino, è stato disposto dal gip il divieto di dimora a ...

Mafia : sequestrati noti bar a Palermo - la società ‘Mai avuto rapporti con Corona’ : Paloermo, 16 lug. (AdnKronos) – Ci sono anche due noti bar di Palermo, Bar Alba di Piazza Don Bosco e il Bar Alba di Mondello, tra i beni sequestrati all’alba di oggi nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 28 arresti. In carcere anche Giuseppe Corona, ritenuto vicino a Cosa nostra. Mentre per il gestore dei due bar, Giuseppe Tarantino, è stato disposto dal gip il divieto di dimora a Palermo. ...

Il Pd presenta un'interrogazione sui rapporti tra Lanzalone e lo studio del ministro Bonafede : un'interrogazione urgente. La prima sull'inchiesta che ruota attorno allo stadio della Roma. E con ogni probabilità il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dovrà rispondere. Il Partito democratico chiede infatti di sapere se, il titolare del dicastero della Giustizia "al fine di tutelare il ruolo istituzionale che ricopre, non ritenga necessario chiarire, in tempi brevi, la natura dei suoi rapporti con l'avvocato Lanzalone", ...

Fvg - Fedriga : rapporti con Slovenia sono strategici : Trieste, 11 lug., askanews, - La strategicità dei rapporti tra la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia è stato l'argomento centrale dell'incontro tra il governatore Massimiliano Fedriga e l'...

Cosa c'entrano i polli con i rapporti tra Ue e Ucraina : ... le agevolazioni commerciali " ancora non si sa quali provvedimenti verranno presi ora " servivano ad accompagnare lo sguardo dell'Ucraina verso una nuova traiettoria politica, a spianarle la strada ...

Migranti - i rapporti tra Italia e Austria - : I due Paesi mai così in sintonia sul fronte dell'immigrazione. Ma non sempre la relazione è stata così idilliaca: in passato erano nate forti tensioni lungo il confine al Brennero

Mafia - 104 arresti : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia. rapporti con Sacra Corona Unita” : L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Bari ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan “Mercante-Diomede” e “Capriati” nel tessuto economico e sociale della città e della provincia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessa Bari e in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

Nei rapporti di forza tra i partiti ci sono delle novità interessanti : ... 'intrappolato' in una posizione , quella di partito di governo, per giunta alleato con un altro partito, ben più connotato ideologicamente, che non consente più quella mobilità politica a cui è ...

Nei rapporti di forza tra i partiti ci sono delle novità interessanti : Le settimane appena trascorse sono state piuttosto dense di eventi politici, come non capitava da quei giorni incredibili in cui si passò dalla crisi istituzionale alla formazione del Governo Conte, passando per l’incarico “fantasma” a Carlo Cottarelli e alle richieste di impeachment per il Capo dello Stato. Non molto tempo, in effetti. L’Italia è così, un Paese dove siamo ormai abituati a continui ...

Un secolo di rapporti tra Malta e l'Italia - 1919-2018 - . Storia e foto : ... l'isola crebbe di importanza strategica nello scacchiere del Mediterraneo anche per la presenza della flotta britannica che alimentava l'economia locale parallelamente a quella commerciale favorita ...

Un 36enne positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via social : La polizia ha arrestato Claudio Pinti, un autotrasportatore denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.