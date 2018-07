I nodi del settore nautico illustrati a Montecitorio

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma, 25 lug.(AdnKronos) – La presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, è stata ricevuta dal Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, e dal Presidente del Gruppo 5S in Commissione Industria, Andrea Vallascas, presso gli uffici della Camera dei Deputati. E’ quanto riferisce una nota in cui si legge che, durante l’incontro, sono stati presentati i numeri dele le sue potenzialità di sviluppo, specialmente con riguardo all’occupazione.‘Pochi nel nostro Paese sanno che l’industria nautica occupa circa 20.000 addetti diretti ma con la filiera, che è la sua vera forza, grazie a servizi, rimessaggio e turismo, raggiungiamo i 180.000 addetti”, ha spiegato Demaria, che ha poi illustrato i principalida sciogliere per sostenere lo sviluppo del. Fra i punti al centro ...