I messaggi delle star per Demi Lovato | da Ariana Grande ai Jonas Brothers

La cofondatrice delle Femen si è suicidata. Il suo ultimo messaggio : "Siete tutti un falso" : È morta suicida a Parigi la cofondatrice delle Femen, l'ucraina Oksana Shachko. Dopo aver affrontato a seno scoperto leader mondiali, ed essere stata fermata diverse volte, l'attivista del movimento di femminista di protesta si sarebbe uccisa nel suo appartamento nella capitale francese. La notizia del suicidio è stata confermata dall'attivista Inna Shevchenko alla Bbc in versione ucraina. Il corpo è stato ...

A Buccinasco niente compiti per le vacanze. Il messaggio delle maestre : ''Per evitare inutili incubi'' : La scelta delle insegnanti di una terza elementare della scuola Primo maggio di Buccinasco sembra un miraggio, ma per il preside dell'Istituto: "Non è una scelta rara e dipende da come ha lavorato la singola classe"

Giulia De Lelliss stanca delle critiche sbotta : il messaggio rivolto alle colleghe : Giulia De Lellis di nuovo insieme ad Andrea Damante: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l’ennesima critica perde la pazienza Periodo di fuoco questo per Giulia De Lellis che, pur avendo ritrovato la pace con Damante, deve sempre più spesso fare i conti con le continue critiche che le vengono rivolte sui social. Quale […] L'articolo Giulia De Lelliss stanca delle critiche sbotta: il messaggio rivolto alle colleghe ...

L'alert dell'Abi - la prudenza di Visco. Il doppio messaggio delle banche a Salvini e Di Maio : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani: in questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Salvini - cartoline al Viminale : diecimila messaggi per raccontare che succede al largo delle coste italiane : La campagna lanciata da giovani creativi, che ha per logo un timbro postale che sembra galleggiare tra le ondecon al centro un salvagente, simbolo di salvataggio

ReadItToMe legge SMS - notifiche - messaggi delle app e permette di rispondere vocalmente : ReadItToMe è un'applicazione che legge gli SMS e i messaggi delle app e offre la possibilità di rispondere vocalmente. L'app è utile nelle situazioni dove è raccomandato essere in vivavoce e avere le mani libere e consente di creare profili in base al dispositivo che si utilizza, inoltre è in grado di effettuare la traduzione dei messaggi in entrata in inglese e in qualsiasi altra lingua supportata dal TTS attivo. L'articolo ReadItToMe legge ...

Madonna di Medjugorje/ messaggio del 25 giugno 2018 : l’anniversario delle apparizioni di Maria : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018: l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Samsung ripristina la feature delle suonerie personalizzate per i messaggi di testo : Il team di Samsung ha deciso di ripristinare la funzione di suoneria personalizzata dei messaggi di testo rimossa con l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo L'articolo Samsung ripristina la feature delle suonerie personalizzate per i messaggi di testo proviene da TuttoAndroid.

John Boyega contro gli hater - il messaggio in difesa delle colleghe diventa virale : A John Boyega poco interessa che i fan abbiano pagato un biglietto per vedere Star Wars se poi gli stessi utilizzano i social media per insultare e offendere i suoi colleghi. L'attore, Finn nella ...