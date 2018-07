I cervelli non stanno mai fermi

“Da Zurigo a Roma per fare ricerca. Qui non manca la cultura del lavoro - ma le aziende. E avete tanti cervelli” : Sincerità e calore umano, ma anche sfrontatezza, spesso possono fare la differenza in un ambiente di lavoro. La pensa così Dominik Schlegel, 26 anni, nato a Glarus – alle porte di Zurigo – ma innamorato di Roma, dove progetta software per la mobilità. “In Italia non manca la cultura del lavoro o l’immaginazione per crearlo, mancano le aziende e il contesto in cui praticarlo: e questo è un peccato”. Lavorando ogni giorno allo sviluppo ...