Humble Bundle annuncia The Occupation

(Di mercoledì 25 luglio 2018)ufficialmente l’arrivo su PC, PS4 e Xbox One di una nuova avventura investigativa, sviluppata dagli autori di Ether One, si tratta di The, il quale ci farà vestire i panni di un detective, la cui missione è quella di indagare su degli strani avvenimenti nel cuore della notte, che mettono a repentaglio la libertà dei cittadini del Regno Unito. The: Il nuovo titolo investigativo firmatoIl gioco ci porterà nell’Inghilterra del 1987, a seguito di una mortale e devastante esplosione, il governo ha attuato un piano per difendere la popolazione da attacchi terroristici, attuando regolamenti che mettono a repentaglio la libertà e privacy dei cittadini. Nel cuore della notte ci ritroveremo ad indagare gli abitanti alla ricerca dei veri colpevoli dell’esplosione che ha ...