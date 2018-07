Hotel Villa Igea e Palme ad Algebris

Villaggio Universiadi - si accelera : una nave-Hotel nel porto di Salerno : Senza contare che una volta finite le ristrutturazioni bisogna pensare agli allestimenti in relazione ai diversi sport da praticare durante le Universiadi. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : Gomez e Martin in testa : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort: in vetta Rafael Gome e Miguel A. Martin. Al Golf Club Udine buon avvio di Carlo Alberto Acutis e difficoltà per Rocca e Bianco L’argentino Rafael Gomez e lo spagnolo Miguel Angel Martin sono al comando con 66 (-6) colpi nel Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, ...

Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) - dimora di charme ai piedi dell’Etna : Un’isola magica, la Sicilia, dalla storia millenaria e affascinante, che racchiude una segreta intensità. La sua grande montagna, l’Etna, ha un fascino mistico che rapisce, e proprio ai suoi piedi si trova Hotel Villa Neri Resort e Spa. Un esclusivo retreat, un 5 stelle dove il lusso si declina con raffinatezza di spazi e gesti, che si affaccia su un giardino rigoglioso con vista sul maestoso vulcano. Le perle di Taormina e Giardini Naxos si ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : tutto pronto ad Udine per la 3ª edizione dell’evento : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort ai nastri di partenza: al Golf Club Udine domani 14 giugno prologo con la Pro Am Banca Generali Private È’ ai nastri di partenza il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, che si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Golf Club Udine da venerdì 15 giugno a domenica 17. L’evento, in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca ...

RAGUSA - INCENDIO VILLAGGIO CLUB MED : EVACUATO/ Video - turisti trasferiti in altro Hotel - vertice in Prefettura : INCENDIO nel RAGUSAno: EVACUATO il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:37:00 GMT)