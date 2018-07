Holbeck | il primo distretto a luci rosse della Gran Bretagna rischia il fallimento

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il, deciso a tavolino dalle istituzioni locali, sta per collassare. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, l’esperimento iniziato in uninparte industriale di Leeds,, nell’ottobre 2014, finito immediatamente al centro di un dibattito nazionale ed internazionale sul modo più efficace di regolamentare la prostituzione, proteggere le donne che la praticano dalla violenza, e abbassare il tasso di malattie sessuali (incluso l’HIV), non ha portato a nessun buon risultato, anzi. “È stato un disastro fin dalgiorno”, ha spiegato al Telegraph un funzionario di polizia deldi. “Appena iniziato l’esperimento molti criminali hanno raggiunto rapidamente la zona. Spacciatori di droga, papponi, persino trafficanti di esseri umani che hanno portato donne dalla Romania”. La possibilità da ...