Hockey prato femminile | Mondiali 2018 | risultati e classifiche Tante sorprese nella Pool

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - gli highlights dell’impresa pazzesca delle Azzurre : Qui si fa la storia. La nazionale femminile di Hockey su prato continua a riscriverla, anno dopo anno, appuntamento dopo appuntamento. Le delusioni nei tornei preolimpici non sono bastate a fermare l’onda dell’entusiasmo di questa squadra che prosegue in un cammino di crescita costante: non c’è ancora un punto di arrivo (si spera ci sia tra due anni, verso Tokyo 2020), ma continui punti di partenza. Oggi, in quel di Londra, ne ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali Hockey prato 2018 in DIRETTA : debutto storico per le azzurre - match subito fondamentale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, primo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Appuntamento storico per la banda guidata da Roberto Carta che si gioca già le sue chances contro la selezione asiatica, con la quale lo scorso anno le azzurre riuscirono ad ottenere uno strepitoso pareggio in World League. Vincere significherebbe mettere un piede negli ottavi di finale, ...

Italia-Cina - Mondiali Hockey prato femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : È il giorno dell’esordio dell’Italia. Finalmente si comincia. Scende in campo la nazionale di hockey su prato femminile nell’attesissima prima sfida della Pool A dei Mondiali di Londra: le azzurre affrontano la Cina in un match già fondamentali per le sorti della manifestazione iridata. Andiamo a scoprire il programma del match e come seguirlo in Diretta. Mondiali hockey prato 2018 Domenica 22 luglio ore 12 ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche della prima giornata. Clamoroso pari per l’Inghilterra : Partiva come la seconda forza tra le favorite, aveva il vantaggio del pubblico di casa, ma forse si è fatta sentire troppo la pressione. Pareggio davvero rischioso per l’Inghilterra nell’esordio del Mondiale di Hockey prato a Londra con l’India. Quattro gli incontri disputati in questa giornata d’esordio: andiamo a riviverli con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. risultati prima giornata Mondiali Hockey prato ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : finalmente si comincia. Italia-Cina - si può sognare : Domenica, ore 10.30, stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra: scatta finalmente il Mondiale di Hockey su prato femminile per la nazionale italiana, tornata a giocarsi una manifestazione iridata ad oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre affrontano nel primo match del raggruppamento preliminare la Cina: una sfida già decisiva per le sorti del torneo tricolore. La squadra di Roberto Carta è la Cenerentola di ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : sfida aperta per il titolo tra Olanda ed Inghilterra : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato: si infiamma l’estate per il field Hockey con la manifestazione iridata al femminile (rispetto a quattro anni fa infatti le manifestazioni per i due sessi saranno divise) che si svolgerà nello splendido scenario di Londra, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2012 (i campi sono davvero ben tenuti e in ottimo stato). La grande favorita non può che essere l’Olanda. Le Orange sono ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : partecipazione storica per un’Italia mai così forte. Azzurre mine vaganti… : L’attesa, storica, è veramente finita. Ora c’è solo bisogno di andare in campo e giocarsi tutte le proprie chances. La nazionale femminile di Hockey su prato è a Londra da giorni e sta solo attendendo domenica, giorno d’esordio dei Mondiali 2018 in terra britannica, dove affronterà la Cina. Le Azzurre sono riuscite a qualificarsi, tramite la World League del 2017, alla manifestazione iridata, un appuntamento che mancava ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia nella Pool B. Olanda favorita - insidie orientali : Girone molto duro, com’era ovvio che fosse: l’Italia dell’Hockey su prato al femminile si prepara a debuttare, ad anni ed anni di distanza, ai Mondiali di Londra. Domenica l’esordio, andiamo a scoprire le tre avversarie della Pool B, dove sono inserite Tiddi e compagne: l’obiettivo dichiarato è quello di vincere un incontro per poter volare agli ottavi di finale. Olanda Poco da dire, sono le più forti. Prime al ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia? Calendario - date e orari delle partite delle azzurre : Meno due. Tutto pronto per l’estate Mondiale per quanto riguarda la nazionale femminile di Hockey su prato. Un appuntamento più unico che raro che le ragazze guidate da Roberto Carta vogliono giocarsi al meglio in quel di Londra. Sabato si comincia, domenica c’è l’esordio per le azzurre. Andiamo a scoprire il Calendario e le date con tutto il programma delle sfide di Tiddi e compagne. Programma Italia Mondiali Hockey prato ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : la formula della manifestazione. L’Italia punta agli ottavi di finale : Si avvicina il momento della verità: davvero pochi giorni al via del Mondiale di Hockey su prato femminile, appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale italiana che disputa per la seconda volta nella storia una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire la formula della manifestazione che si disputerà in quel di Londra dal 21 luglio al 5 agosto. Gironi Girone A: Olanda, Cina, Corea, Italia. Girone B: Inghilterra, Usa, India, ...

Hockey prato : i convocati della nazionale maschile per un raduno in Repubblica Ceca : Non solo nazionale femminile, ovviamente la più attesa, visto l’appuntamento del Mondiale di Londra. In questa lunga estate per l’Hockey su prato sarà impegnata anche la squadra al maschile, che in questi giorni volerà in Repubblica Ceca, a Praga, dall’1 al 5 agosto, in preparazione alle Hockey Series Open di Gniezno (Polonia). Roberto Da Gai ha convocato 20 uomini per questo raduno. PORTIERI: Enrico Francesconi, Angelo ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale femminile di Hockey su prato: la squadra guidata da Roberto Carta è in quel di Londra, dove tra pochi giorni andrà a giocarsi a tantissimi anni di distanza dalla prima ed unica apparizione, i Mondiali. Evento unico, dove le azzurre si presentano con una rosa mai stata così forte: andiamo a scoprire le convocate ai raggi X. Portieri Una delle giocatrici azzurre ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Pochissimi giorni al via: la manifestazione più attesa per la nazionale femminile di Hockey su prato è ai nastri di partenza, a breve scatteranno i Mondiali in quel di Londra. Andiamo a scoprire il calendario e le date con tutto il Programma e gli orari (ricordiamo che il fuso orario in terra britannica è -1). Prevista, come di consueto, la diretta streaming sul canale Youtube della Federazione ...