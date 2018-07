Guerre commerciali ed errori di calcolo

Wall Street : apre a -0 - 67% - timori per nuove Guerre commerciali : ... Wilbur Ross, ha detto che anche se il mercato dovesse continuare a perdere quota la Casa Bianca non cambiera' le sue posizioni su come cambiare i rapporti commerciali con le altre economie del mondo.

La politica economica di Trump - tra Guerre commerciali e scontri geopolitici : Ogni anno, da quattro anni, secondo Moody's l'economia statunitense produce oltre 2 milioni di nuovi lavori l'anno, mentre la disoccupazione dovrebbe arrivare oggi a meno del 4%. Ma le importazioni ...

ETP metalli industriali beneficiano delle Guerre commerciali : 'Il fatto che la BCE sia ancora lontana da una normalizzazione della politica monetaria ha causato una brusca flessione dell'euro, dando ulteriore supporto al dollaro USA e pesando ulteriormente sui ...

La minaccia delle Guerre commerciali : L’Italia è profondamente inserita nell’economia globale. Non ci può essere sviluppo nell’isolamento, ci ricorda Visco. Per questo cita la guerra commerciale tra i rischi maggiori per...