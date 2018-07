Guardiamo Juventus-Bayern Monaco in TV e in streaming | orario e soluzioni il 26 luglio

optimaitalia

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Prosegue la lunga serie di match delle squadre che saranno presto impegnate nel campionato italiano, con un'amichevole di lusso comeche ci potremo godere il 26in diretta TV e in, grazie alle informazioni che ci apprestiamo a condividere per tutti voi. Proviamo dunque a capire come seguire l'incontro, ma soprattutto quale sarà l'd'inizio considerando il fatto che il test match andrà in scena a Philadelphia, per il primo impegno ufficiale dei bianconeri negli Stati Uniti.La partita traavrà inizio all'1.05 italiane, con la possibilità di guardarla su Sky Sport 1. La nota piattaforma ha infatti i diritti del torneo in corso negli Stati Uniti, considerando il fatto che anche i match di Inter e Milan verranno trasmessi dal medesimo canale. La sfida ha grande appeal, al netto delle assenze della squadra di Allegri, ...