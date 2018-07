Gstaad | Berrettini vola ai quarti di finale

ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini si qualifica per la prima volta ai quarti di finale : prima volta nei quarti di finale a livello ATP per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tra i migliori otto nel torneo di Gstaad dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev, numero 46 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Davvero una bellissima prestazione quella del 22enne azzurro, che continua la sua crescita in quella che è davvero la stagione della definitiva maturazione. Matteo è attualmente numero 84 del ...

ATP Gstaad – Matteo Berrettini avanza al terzo turno : sconfitto il next-gen Rublev in due set : Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro supera il giovane Rublev in 2 set dopo poco più di un’ora Ancora un successo per Matteo Berrettini impegnato nel torneo di Gstaad. Dopo la vittoria all’esordio su Albot, il tennista italiano (n°84 ATP) si è imposto anche sul talentuoso next-gen Rublev. Berrettini ha vinto l’incontro in 1 ora e 3 minuti (esclusa l’interruzione per pioggia) con un doppio ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...