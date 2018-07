Gruppo FCA - Manley | prime parole da ad | Un minuto di silenzio per Marchionne

Fca ha azzerato il debito : "Pietra miliare per il Gruppo" : Il nuovo ceo del gruppo Fca , Mike Manley , debutta davanti all'assemblea finanziaria, nel giorno della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne. Secondo i dati resi noti oggi, il gruppo ha ...

Gruppo FCA - Ricavi in crescita nel secondo trimestre - calano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il secondo trimestre con risultati finanziari in chiaroscuro. I Ricavi e le consegne sono infatti risultati in crescita mentre gli utili sono scesi al punto da determinare una revisione al ribasso di alcuni target per il 2018. Il produttore automobilistico italo-statunitense è comunque riuscito non solo ad azzerare il debito come anticipato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale, ma anche a portare in ...

Gruppo FCA - morto Sergio Marchionne : Dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, Sergio Marchionne, fino a sabato 21 luglio presidente e amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles e Ferrari, si è spento alletà di 66 anni nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato. Il dirigente di origini abruzzesi è spirato a seguito di complicazioni insorte durante la convalescenza da un intervento chirurgico risalente alla fine del mese di giugno. Marchionne lascia ...

La voce della Politica Cifarelli : "Fare di Melfi il fiore all'occhiello del Gruppo FCA in Europa" : ... manager visionario che, in una stagione particolarmente difficile per il settore automobilistico, ha saputo traghettare il gruppo torinese verso nuovi orizzonti, l'auspicio della classe Politica e ...

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. Il titolo del Gruppo chiude in Borsa -1 - 5% : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

Gruppo FCA - Alfredo Altavilla ha rassegnato le dimissioni : Alfredo Altavilla, direttore operativo del Gruppo FCA nella regione Emea, ha rassegnato le dimissioni. La notizia, giunta a quarantotto ore dall'annuncio dell'insediamento di Mike Manley sulla poltrona di amministratore delegato del Gruppo, è stata confermata ufficialmente dall'azienda con una nota stampa.Manley, ad interim, al vertice delle attività europee. Altavilla, secondo quanto si apprende, resterà in carica fino alla fine di agosto: suo ...

