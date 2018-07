Grecia | nell' inferno di Mati | ' non abbiamo più futuro'

Nell’inferno di fuoco in Grecia : “Madri morte abbracciate ai figli. Il villaggio di Mati non esiste più” : Mati è il villaggio degli spettri. In due ore, lunedì pomeriggio, è diventato il paese senza colore. Ci sono le auto, di cui resta la carcassa incenerita e non si distingue più nulla. Scheletri di auto accatastate una sull’altra, saltate in aria ovunque, lungo le strade....

Assassin's Creed Odyssey : ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha permesso di realizzare una grande varietà di location : Assassin's Creed Odyssey sta portando la serie più indietro nella timeline di quanto non sia mai stato fatto prima, ancor più di quanto abbia fatto Origins. La sua ambientazione nell'Antica Grecia promette di essere interessante e basandoci sui filmati visti finora, sembra assolutamente sorprendente, piena di immagini vivaci e colorate.Secondo il game director Scott Phillips, recentemente intervistato da Gamingbolt, la bellissima tavolozza ...

Grecia - c’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo : C’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo e, più in generale, nel Mediterraneo orientale: si chiama dossier migranti, legato a doppia mandata alla risoluzione della crisi economica in Grecia. Più prestiti e più flessibilità in cambio di nuovi “posti-letto” negli hotspot che Alexis Tsipras dovrà costruire, con tutto ciò che ne consegue. Un’ideona che Bruxelles e Berlino pare avessero da tempo nella camera ...

Juventus - Agnelli ha raggiunto CR7 in Grecia : ora si può chiudere : Agnelli HA raggiunto CR7- Come anticipato dai colleghi di “La Repubblica“, Andrea Agnelli è volato in Grecia per raggiungere Cristiano Ronaldo nel resort extra lusso. Un incontro per sancire in maniera definitiva il passaggio dell’asso portoghese in maglia bianconera. SI ATTENDO NOTIZIE DA MADRID Andrea Agnelli è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in attesa del sì […] L'articolo Juventus, Agnelli ha raggiunto CR7 in ...

Il brindisi di Agnelli e Ronaldo in Grecia. In 10 giorni la capitalizzazione della Juve è aumentata di 330 milioni : Per la Juventus i conti tornano.L'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo ha già fatto balzare il titolo dei bianconeri in Piazza Affari, mentre gli esperti della Kpmg stimano che, per il bilancio della società, Cr7 può significare qualcosa come 100-130 milioni di ricavi in più all'anno, a partire dal bilancio 2019-2020.La Borsa ha antenne sensibili e, come spesso accade, annusa gli avvenimenti prima che accadano. E' ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – In Grecia il primo brindisi col Presidente Agnelli : la FOTO : Calici in mano e grandi sorrisi: la prima FOTO di Cristiano Ronaldo col Presidente della Juventus Andrea Agnelli Il mercato italiano ha distolto tutta l’attenzione che tutto il mondo doveva riporre oggi, sulla prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018, tra Francia e Belgio. Cristiano Ronaldo e l’annuncio ufficiale della Juventus sull’arrivo del calciatore portoghese nel club bianconero hanno sconvolto tutto il mondo ...