Incendio Atene - 74 morti e 187 feriti/ Video ultime notizie : apocalisse in Grecia - il bilancio è provvisorio : Incendio Atene, Video e ultime notizie dalla Grecia: "Qui come Pompei", raccontano i sopravvisuti. bilancio morti e feriti potrebbe aggravarsi. Pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi

Grecia : 'Incendi - c'è dolo e zero prevenzione' - l'urlo della Grecia impoverita : di Marco Ventura Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate da Eolo.

Il giorno dopo gli incendi in Grecia : Le fiamme sono quasi tutte sotto controllo, ma ci sono almeno 74 morti e ancora decine di dispersi: il governo parla di "tragedia indicibile", mentre la magistratura indaga sulle cause The post Il giorno dopo gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Incendio Atene - in Grecia continua la ricerca dei sopravvissuti : 74 morti accertati - 187 feriti di cui 23 minori : In Grecia – con gli incendi che hanno devastato l’Attica in poche ore – continua la ricerca dei sopravvissuti. Il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti. Risultano inoltre 187 feriti, dei quali 23 minori. Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, incenerita dalla furia delle fiamme. I corpi delle vittime vengono trasferiti all’obitorio di Goudi per le procedure di identificazione. Tra i ...

Incendi Grecia - resort e cemento dopo le fiamme : il precedente del 2007 tra l’Attica e il Peloponneso : Cosa muove miliardi di euro in Grecia da maggio a ottobre? Il turismo. Ecco a dove partire per farsi qualche domanda sui roghi che stanno devastando la marina ateniese provocando oltre 70 morti. Anno 2007. La Grecia era ancora inebriata dai fasti delle Olimpiadi 2004, organizzate alla perfezione ma costate tre volte più del previsto anche per via di tangenti, il caso Siemens-Ote e i mille rivoli della politica che è stata parte del buco ...

Incendio in Grecia - i pompieri setacciano le case : si temono 100 morti - : Il bilancio è fermo a 74 vittime. Il rogo, di probabile origine dolosa, ha sconvolto Neos Voutsas e Mati, nei pressi di Rafina, vicino Atene. Negli ospedali ci sono 164 feriti, tra cui 23 bambini. La ...

Incendi in Grecia : prosegue la ricerca di sopravvissuti - molti bambini tra le vittime : prosegue senza sosta la ricerca dei sopravvissuti agli Incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia: il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti, mentre sono 187 i feriti, dei quali 23 minori. Tra le vittime, hanno riferito le autorità, ci sono molti bambini. Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, sulla costa orientale: tutti i corpi senza vita sono finora stati rinvenuti nella zona tra Rafina e ...

Incendi Atene - Macedonia offre 100mila euro alla Grecia : La Macedonia ha offerto 6 milioni di dinari, pari a circa 100mila euro, per aiutare la Grecia a combattere gli Incendi che hanno ucciso oltre 75 persone persone vicino ad Atene. Il primo ministro ...

Incendi in Grecia - la paura degli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

Incendio Atene - Grecia : 74 morti/ Ultime notizie : il bilancio supera le 100 vittime? : Incendi in Grecia, fiamme alle porte di Atene: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta morti accertati, anche bambini.

Incendi in Grecia - Farnesina : 'Nessun italiano irreperibile' : "Fino a questo momento, non ci sono italiani irreperibili" in Grecia. Lo ha riferito il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, parlando della terribile serie di Incendi ...

Incendio Atene - ultime notizie : "Qui come Pompei"/ Video Grecia - morti e feriti : pescherecci e yacht in aiuto : Incendio Atene, Video e ultime notizie dalla Grecia: "Qui come Pompei", raccontano i sopravvisuti. Bilancio morti e feriti potrebbe aggravarsi. pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi

Incendi Grecia - la Farnesina : “Un gruppo di italiani era vicino ai roghi - è stato messo in salvo” : Un gruppo di “connazionali si trovava ieri sera vicino ai roghi ed è stato assistito e messo in salvo”. E’ quanto ha sottolineato, ai microfoni di Skytg24, il responsabile dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, interpellato sulla situazione degli italiani nelle zone devastate dagli Incendi. In Grecia ci sono circa 12mila italiani residenti e ogni anno oltre 1,5 milioni di connazionali si recano nel ...