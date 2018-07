Grecia | 79 vittime accertate | si cercano dispersi

Incendi in Grecia : le vittime accertate sono 79 - si cercano i dispersi : E' drammatica la situazione in Grecia , dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

Incendi in Grecia : prosegue la ricerca di sopravvissuti - molti bambini tra le vittime : prosegue senza sosta la ricerca dei sopravvissuti agli Incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia : il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti, mentre sono 187 i feriti, dei quali 23 minori. Tra le vittime , hanno riferito le autorità, ci sono molti bambini . Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, sulla costa orientale: tutti i corpi senza vita sono finora stati rinvenuti nella zona tra Rafina e ...

Incendio Atene - Grecia : 74 morti/ Ultime notizie : il bilancio supera le 100 vittime? : Incendi in Grecia , fiamme alle porte di Atene : migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta morti accertati, anche bambini.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Grecia - vittime trovate abbracciate sulla spiaggia : Hanno sentito la morte arrivare e, non sapendo più cosa fare, si sono abbracciati. Un gesto estremo, molto umano, per darsi forza, prima di esalare l'ultimo respiro. Alcune vittime dei gravi incendi che devastano la Grecia sono stati trovati abbracciate , l"una all"altra, sulla spiaggia di Argyri a Mati, villaggio a meno di 40 km da Atene, dove si contano 24 dei 50 morti dei roghi. Lo ha raccontato il presidente della Croce Rossa greca, Nikos ...

Grecia - Atene in fiamme : oltre 50 le vittime - news 24/7 : La Grecia e la città di Atene sono accerchiate dai roghi. In una villa sono stati ritrovati 26 corpi carbonizzati. Tutta l’Attica brucia mentre molti turisti sono stati evacuati via mare. La Grecia martoriata e distrutta dai roghi scoppiati nella mattinata di ieri: più di 50 le vittime Questo è il triste bilancio di una notte di fuoco in tutta la Grecia. Molte case sono rimaste distrutte dai roghi sviluppatisi ieri per tutta la giornata. Le ...